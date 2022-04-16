Nesli tükenmekte olan vaşak böyle görüntülendi

Karabük’te nesli tükenme riski altında olan ve ‘Ormanın hayaleti’ olarak bilinen vaşak görüntülendi. Yol kenarına kadar inen vaşak o sırada aracı ile geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Karabük Kastamonu sırında Adnan Kapucu isimli vatandaş aracı ile seyir halinde iken nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görerek, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. ‘Ormanın hayaleti’ olarak da bilinen vaşak’ı bir süre sonra gözden kayboldu.

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