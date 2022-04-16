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Karabük’te 3 bin dekar alanda ayçiçeği ekilecek Eskipazar ilçesinde 2 bin dekar alanda ekimi yapılacak ayçiçeğinden 6 milyon TL gelir sağlanması bekleniyor

İHA

Karabük’te 3 bin dekar alanda ayçiçeği ekilecek Eskipazar ilçesinde 2 bin dekar alanda ekimi yapılacak ayçiçeğinden 6 milyon TL gelir sağlanması bekleniyor

Karabük’te "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" bünyesinde 3 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak olan yağlık ayçiçeği tohumları çiftçilere dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla desteklenecek ürünler listesine alınan yağlık ayçiçeğinin ekiminin yapılacağı yerlerden biri Karabük’ün Eskipazar ilçesi olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Milli Tarım Projesi altında atıl durumdaki 250 dekar alanda yüzde 75 hibe tohum desteğiyle toprakla buluşturulan ayçiçeği tohumları 2 bini Eskipazar ilçesinde, bini merkez ve Eflani ilçesinde olmak üzere 3 bin dekar alana ekilecek. Yağlık ayçiçeği tohumlarının dağıtılması için Eskipazar Gençlik Merkezi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe protokolü, İl Genel Meclis üyeleri Sunay Yaka ve Sırrı Şen ile çiftçiler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Vali Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinin antik bir kentte ev sahipliği yaptığı, aynı zamanda ilin en fazla tarım arazilerinin ve hayvancılığın olduğu önemli bir merkez olduğunu belirtti.
Pandemi sürecinde üretmeden tüketmenin mümkün olmayacağını gördüklerini ifade eden Gürel, “Tedarik zincirlerinin ne kadar önemli olduğunu, tedarikin güvenliğinin sağlanmasının, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Bu tarım arazilerimizin en fazla olduğu Eskipazar’da tarım arazilerinin iyi bir şekilde kullanılması, tarımın çeşit açısından, hangi ürünlere uygun olduğunun tespiti açısından arkadaşlarımız çalışmalar yaptı ve geçen sene burada ayçiçeğiyle alakalı bir çalışma yapıldı, 250 dönüm civarında bir ayçiçeği ekimi yapıldı ve başarılı oldu” diye konuştu.
Eskipazar ilçesinin ayçiçeği üretiminde teşvik bünyesine alındığını aktaran Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ayçiçeğine olan ilginin ilerleyen yıllarda daha da artacağını düşündüğünü söyledi. Korkusuz, dağıtılacak tohumluklarla beraber ilçe genelinde 400 ton üretimin olması planlandığını ve bunun 6 milyon TL gelir sağlayacağını kaydetti.

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