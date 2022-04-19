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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı

İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın son yolculuğa uğurlandı

Karabük’te yaya geçidinde cipin çarpması sonrası hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, geçtiğimiz Pazar akşamı Balıklarkayası Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı yurttan çıkıp teravih namazı için camiye gittiği öğrenilen Fatma Kılınç'a (54) yaya geçidinde Safranbolu istikametine seyir halinde olan ve özel bir hastanede doktor olan Emin C.’un kullandığı 78 AAH 478 plakalı cip çarpmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kılınç, öğle namazına müteakip Karabük’te kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Bartın’ın Ulus ilçesi Buğurlar köyüne getirildi.
Burada da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadın aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü doktor Emin C., çıkarıldığı savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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