Vali Gürel koruyucu aileler ve çocuklarla iftarda bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Valiliğinin ev sahipliğinde Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesinde düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Program öncesi masaları tek tek dolaşarak Ramazan aylarını tebrik ettikleri ailelere hoşgeldiniz diyerek çocuklarla yakından ilgilenen Gürel çifti çocuklar ve aileleri ile fotoğraf çektirdi.

İl Jandarma Komutanı J Kd Albay Garip Gümüş ve eşi Devrim Gümüş, Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş ve Hüseyin Demirbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdurrahman Bilgiç, İş Kur İl Müdürü Mustafa Çalış ve kurum müdürlerinin yer aldığı iftar programında çocuklar tarafından Kur'anı Kerim tilaveti okunarak akşam ezanı ile birlikte oruç açıldı.

Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının yapıldığı program Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.

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