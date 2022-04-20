İlçe turizminin kalitesi mor bayrak sertifikasıyla artırılacak

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Mor Bayrak Sertifika Programı ile ilçe turizminin çok iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu turizmine katkı sağlayacak Mor Bayrak Sertifika Programı ve Dijital Rehber Sistemi projelerinin tanıtımını yapmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Köse, enerji verimliliğinin sağlanması, su tüketiminde bilinç, satılan ürünlerin yöre uygunluğunun sağlanması açısından bu projenin önemli olduğuna belirtti.

Mor Bayrak Sertifika Programı ile Safranbolu’nun daha bilinçli, nitelikli ve kaliteli turizm beldesi olması amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Başkan Köse, belirlenen kriterlere uyan işletmelere sertifikaların verileceğini söyledi.

Köse, “Mor Bayrak Sertifikası alan esnaflarımıza belediyemiz web sitesinde ve kent rehberi uygulamasında onlara ücretsiz yer vereceğiz. Belediye yayınlarında 1 yıl boyunca ücretsiz reklam hakkına sahip olacaklar. Şehrimizin coğrafi, tarihi, sosyal kültürel özelliklerini içeren hem yerel hem de ulusal dağıtımı yapılacak olan seyahat belgesinde yer alarak görünürlükleri artacak. Sosyal medya uzmanları ile yapılacak dönemlik turizm faaliyetlerinde yer alacaklar. Şehrimizde düzenlenen festival ve etkinlikler de öncelikle tercih edilecekler” dedi.

Köse, bu programla Safranbolu'da turizmin çok iyi noktalara gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

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