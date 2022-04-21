Karabük’te bağımlıkla mücadele çalıştayı başladı

Karabük’te 2 gün sürecek olan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı. Çalıştayda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, uyuşturucu ile mücadelenin önemli olduğunu ancak bunun yanında teknolojik bağımlığının ise giderek arttığını söyledi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde Bağımlılıkla Mücadele ‘Ben Olsaydım’ Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sayısız teknolojik icat ve gelişmelerle dolu 21. Yüzyıl bağımlılık türlerinin küresel çapta arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

Sarı, “ Bağımlılık, sosyal, psikolojik ve fizyolojik bireylerin sağlığını bozarak, dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmanın yanında ülkelere mali açıdan büyük zararlalar veren toplumsal bir problemdir. Tek çatı altında bütüncül, sistematik ve etkili bir yaklaşımla ele alınması gereken tıbbi, adli, hukuki ve sosyal yönleri olan bağımlılığın, konunun tarafı konumundaki tüm kurumların ve sivil İnisiyatiflerinin koordinasyon içerisinde hareket etmesi ile çözülebilecek çok boyutlu bir sorun olduğu ortadır. Bağımlılıklar ancak önleyici tedbir ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması halinde önlenebilir hastalıklardır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak, hedef kitlede arzu edilen tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için yapılacak çalışmaların, iletişim, içerik, yönetim ve stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir” dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise, Bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantılarını sürekli yaptıklarını söyledi.

Her geçen gün aleyhlerine işleyen ve ortada çok önemli bir durumun olduğunun da altını çizen Vali Gürel, “Madde bağımlılığı dediğimiz, tütün, uyuşturucu gibi kaynaklı bir kısım bağımlılık çeşitlerini hepimiz biliyoruz. Bunun yanında davranışsal bağımlılık dediğimiz, özellikle son yıllarda daha önce televizyonla, sonra bilgisayar ve en sonda telefonlarla gündemimize gelen günde 56 saatimizi çalan, çocuklarımızın çok daha fazla zamanını çalan olumsuz, belki başarısızlığa iten ve olumsuz bir hava uyandıran bağımlılıkla alakalı konularımız var. Bunları hep beraber tartışıp çözüm önerimizi paylaşacak çıkış yolları arayacağız” diye konuştu.

Çalıştay daha sonra Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Erkay Nacar’ın ‘Tütün ve Alkol Bağımlılığı’, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nefise Demir’in ‘Uyuşturucu Bağımlılığı’, Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Zengin’in ‘Davranışsal Bağımlılıklar’, Karabük Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Liman’ın ‘Bağımlılıklara Adli Yaklaşım’ konulu sunumlar gerçekleştirdi.

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