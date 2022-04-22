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Bakan Soylu: Terör yuvalarının kafalarına iniyoruz 

DHA

Bakan Soylu: Terör yuvalarının kafalarına iniyoruz 


Ayhan ACARAli Sencer ARSLANYasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, etrafımızdaki coğrafyada terör yuvalarını teker teker çökertmektedir, kafalarına iniyoruz" dedi.
Safranbolu 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda, 33'üncü Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu'nun kapanış törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve aileler katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, "Bu sabaha karşı sahuru Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptım. 183 yıllık jandarmanın kahramanlıklarına ve mücadelesine, geçen günlerde idrak ettiğimiz 177 yıllık Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu büyük fedakarlıklara, 40 yılı aşkın Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın ve bu topraklarda yüzlerce yıldır bir gurur abidesi olarak nitelendirdiğimiz ve gönlümüzde taşıdığımız Mehmetçiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bu dünya coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız, etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde, bu zorlu durumlarda, ne büyük mücadeleler ettiğini dün gece bir kez daha arkadaşlarımıza bakarak, bu gurur tablosunu yaşamış olduk" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMDA BULUNDULAR'
Bakan Soylu, dost görünenlerin terör örgütlerine yardımda bulunduğunu belirtip, şöyle konuştu:
"Hemen yanı başımızda PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütünü ortadan kaldırdık. Yine yanı başımızdaki İran'a yıllardır ambargo uygulanıyor. 'Dünyanın efendileriyiz' diyenler, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar kimini esaret savaşları ile kimini açlıkla kimini yoksullukla kimini tüm bunlardan kurtulmak için çareyi nereye gittiğini bilmeden göç yolculuklarına boğan, bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir. Bir taraftan hak ve batılın, bir taraftan doğru ile yanlışın ve diğer taraftan zulümle mazlumların karşı karşıya kaldığı bir dünyada, bizim hangi tarafta olduğumuz bellidir. 600 yüzyıl boyunca ecdadımız, dünyaya hükümdarlık yapmıştır. Haksızlık yapmadık, zulüm yapmadık, vekalet savaşlarıyla insanlığı birbirine kırdırmadık, kimseyi tahrik edip, kimseyi kendi topraklarından sürülmesini ve çocukların bu travmaları yaşamasına neden olmadık. Afganistan'ı işgal etmedik. Suriye'de iç savaşı çıkarmadık. 'Irak'a demokrasi getireceğim' diyerek insanların hayat nizamını altüst etmedik ama bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Eğer onların nizamına ayak uydursaydık onlara teslim olsaydık; Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridoru oluşturup, ülkemizi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Bize dost görünenler, bizi etrafımızdaki coğrafyanın cenderesine çekmek için terör örgütlerine yardımda bulundu. Hala bulunmaya devam ediyorlar, gözlerimize bakıyorlar."
'TERÖR YUVALARI TEKER TEKER ÇÖKERTİLİYOR'
Küresel emperyalizmin oyununa alet olmadıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye, çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, teslim olmadık. Eğer onlara teslim olsaydık, bugün Ukrayna'nın Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Lübnan'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın karşı karşıya kaldığı durumlarla karşılaşacaktık. Anneler ve babalar, kahraman evlatlar yetiştiriyorsunuz. Bizim atalarımızın bize bıraktığı bir emanet var; ay yıldız ve Ezan-ı Muhammed'imiz var. Bu dünya nizamı, bizi teslim almaya çalışmaktadır. Doğunun altı, batının üstü zengin. Yine dikkat edin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Ele geçirdikleri topraklarda sömürge ilan edenler, başka oyunların ve planların peşindeler; onlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. 
Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvalarını teker teker çökerttiğini kaydederek, "Bugün burada bin arkadaşımızı mezun ediyoruz. Kastamonu'dan, Manisa'dan birer birer jandarma komandolarımızı mezun ediyoruz. Terör örgütünün bu ülkenin büyümesini, zenginliğini, efendileriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştıkları sürecin, Allah'ın izniyle sonunu getiriyoruz. Size inanıyoruz, size itibar ediyoruz. Bunu sözle ortaya koymuyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, etrafımızdaki coğrafyada terör yuvalarını teker teker çökertmektedir, kafalarına iniyoruz. Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Diyarbakır'da, Bestler-Dereler'de ve Doğu ve Güneydoğu'nun girilmeyen denilen her yerinde, bugün Cudi Dağı'nda sizin evlatlarınız ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak, bu coğrafyanın her santimetrekaresine onurumuzu, gururumuzu ve hürriyetimizi taşıyorlar. Allah yardımcıları olsun" dedi. 
Bakan Soylu, daha sonra dereceye giren komandolara hediyelerini verdi. Tören, komandoların gösterileri ve geçiş ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Yasin ALDEMİR
2022-04-22 13:54:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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