Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi

Karabük'te yolunu kaybeden bir karaca karayoluna indi. Araçların geçişinden panikleyen karacanın yolda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KarabükYenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağlık kesimden yolunu kaybetmesi sonucu karayoluna indiği düşünülen karaca, daha sonra gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.