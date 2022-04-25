İlk kez Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Ultrasonografi uygulaması başlıyor

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Taylan Çebi, bölge genelinde ilk kez radyolojik tetkik işlemi olan Ultrasonografi uygulamasının bayram sonrası hizmete başlayacağı müjdesini verdi.

Başhekim Doç.Dr. Çebi, ultrasonografi cihazın Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve hastanelerinde bulunmadığını ifade ederek, “ Yani aslında bir nevi bakanlığa bağlı hastaneler arasında Türkiye’de bir ilki Karabük’te hizmete sunuyoruz. Bu hizmetimizle beraber daha nitelikli teşhis ve ileri düzey tedavilerimizde kalite farkımız doğacaktır. Ultrasonografi (USG); yumuşak doku kitlelerini incelemede yararlı bir tanı metodudur. Ultrasonografide görüntüler insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekansa sahip ses dalgalarıyla oluşturulur. Ultrasonografinin, eş zamanlı görüntülemeye imkan vermesi, taşınabilir olması, radyasyon içermemesi, noninvaziv olması ve metal artefaktlarından etkilenmemesi gibi birçok avantajları vardır. Ultrasonografi diş hekimliğinde birçok alanda kullanılabilir; tükürük bezi hastalıklarının teşhisi ve değerlendirilmesi, servikal lenfadenopati, çeşitli yumuşak doku kitleleri, çiğneme ve boyun kaslarının değerlendirilmesi, maksillofasiyal kırıklar , periapikal lezyonlar, temporomanbular eklem (çene eklemi) hastalıkları , dil kanserlerinin tespiti, dental dokuların çürük, çatlak ve fraktürlerinin değerlendirilmesi, özellikle ağız içi yaklaşımla oral mukozanın ve çeşitli yumuşak doku lezyonlarının incelenmesi, diş kaynaklı oluşan apselerin ve selülitlerin değerlendirilmesi, ameliyatlar sonrası meydana gelen postoperatif ödem ve hematomun, kist ve tümör gibi kemik içi patolojilerin değerlendirilmesi gibi birçok alanda kullanımı mevcuttur.

Bu hizmetimizin de tüm Karabük’lü hemşehrilerimize, bölge halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Hizmet kalitemizi arttırarak daha nice ilklere imza atarak vatanımıza ve milletimize hizmet etme misyonumuzu devam ettireceğiz. Bu cihazın hastanemizde işler hale gelmesinde emeği ve desteği olan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi idaresine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.