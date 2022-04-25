Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halkı üretime teşvik etmek için farkındalık etkinliklerine devam ediyor.

Başkan Köse, “Tüketen değil üreten toplum olmalıyız” cümlesi ile yola çıktığı bu konuda çocukların da bilinçlendirilmesi için Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleriyle fide dikti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde, Safranbolu Belediyesi Uygulama ve Üretim Birimi’nde (sera) çocuklarla yerel sebze olan maniye domatesinin fidesini diken Başkan Köse, “Üretmek zorundayız. Üretimin değerini, ne yazık ki pandemi ortaya çıkınca ve ekonomi kötüye gittikçe daha iyi anlar hale geldik. Biz, kurum olarak buna öncü oluyoruz ve teşviği için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

İlk adım olarak bir Uygulama ve Üretim Merkezi kurduklarını belirten Başkan Köse, “Burada ürettiğimiz çiçek ve sebzeler ile bunların tohumlarını, halkımızla da paylaşıyoruz. ‘Ağaç yaşken eğilir.’ mantığıyla, çocuklarımızı da üretime özendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliği, onların bayram kutlamalarına dahil etmek için 23 Nisan günü gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Çocukların ilgisinin kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Köse, “Onları fide diktirmenin yanında, hediye de ettik. Şimdi onlar seramızda uygulamasını öğrendikleri fidelerin dikimini yaparak, meyvesini de aldıktan sonra üretimin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaklar. Temennim bunu devam ettirmeyi arzulamalıdır. Biz, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tüm çocukları üretimi sürdürmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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