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KARDEMİR 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL net kar elde etti

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar net kar elde ettiğini açıkladı.

KARDEMİR 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL net kar elde etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar net kar elde ettiğini açıkladı.
Kuruluşundan bugüne 85 yıldır Türkiye’nin lokomotif sanayi kuruluşu olma vasfını sürdüren KARDEMİR’de 2022 yılının ilk çeyreğinde elde edilen kar açıklandı. Piyasa beklentisinin üzerinde net bir kar elde edildiği ve proaktif yönetim anlayışı ile sürdürülebilir karlılık grafiğinin yukarı yönlü yükseltmeye devam edildiği ifade edilen açıklamada, “2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarında 821,2 milyon TL FAVÖK elde eden şirketimiz, bu yılın aynı döneminde yüzde 85,9 artışla FAVÖK’ünü 1,53 milyar TL’ye yükseltmiştir. Satış gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 120 artışla 6,03 milyar TL’ye ulaşmıştır” denildi.
KARDEMİR’in 2020 yılının son çeyreğinden itibaren ‘güçlü yönetim sürdürülebilir üretim mottosu’ ile faaliyetlerin şeffaf ve kurumsal çalışmalar dahilinde sürdürdüğüne yer verilen açıklamada, “Şirketimiz, atılan doğru adımların meyvesini toplamaya devam etmektedir. Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan artışların yanı sıra, üretim verimliliği alanında yaptığımız iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışımız, sıkı mali disiplin, artan ürün çeşitliliğimiz ve geliştirdiğimiz müşteri portföyümüz 2022 yılı ilk çeyreğinde de karlılığımıza olumlu etki yapmıştır. Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makine imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2021 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir” ifadelerine yer verildi.
Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demir yolu rayı, demir yolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelmeyle önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedileceğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Hammadde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Bunlarla birlikte çevreye duyarlı bir şekilde teknolojik yatırımlarını tamamlayacak ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edecektir. Demiryolu tekerleği ve rayı gibi spesifik ürünleri ile katma değerli satış gelirleri elde eden şirketimiz, özellikle son dönemlerde ihracat ve pazarlama çalışmaları ile global piyasada gözle görülür bir oyuncu haline gelmiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerimizin yanı sıra, yürütülen disiplinli mali yönetim çalışmaları ile de şirketimiz, küresel seviyede finansal yönetim kabiliyetlerine sahip olmuştur. Üretim, planlama, satış ve mali yönetim unsurlarını kurumsal ve güçlü bir yönetim yapısı ile yürüten tesisimiz her geçen gün büyümeye ve Türkiye’nin 2023 milli hedeflerine katkı sağlamaya devam etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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