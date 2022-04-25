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Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı kamerada

İHA

Karabük'te yolun karşısına geçen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı kamerada

Karabük’te yolun karşısına geçen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine seyir eden İbrahim U. idaresindeki 78 SC 496 plakalı otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçen Murat Şenay'a (67) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolu savrulan Şenay yaralanırken, otomobilin ön camı da kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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