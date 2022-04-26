Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon TL hibe desteği

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde Karabük’te toplam 155 proje kabul edilerek 5 milyon TL hibe desteği sağlandığını söyledi.

İl Başkanı Altınöz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde Karabük’e yapılan hibe desteği hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Altınöz yaptığı açıklamada, “20212022 başvuru döneminde yapılan başvurulardan, Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları A İş Planında 144, B İş planı içersinde 9, Ekonomik Yatırımlarda ise 2 proje olmak üzere ilimizde toplam 155 proje kabul edilerek 5 milyon 368 bin 633 TL hibe desteği sağlanmıştır. Hibe programının çiftçilerimize, yatırımcılarımıza ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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