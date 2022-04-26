Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisini yansıtıyor 81 ildeki camilerden gelen bağışlarla kışlada yapılan cami mimarisi ile göz kamaştırıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde yer alan ve 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Şehit Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii hem Osmanlı hem de Selçuklu mimarisini yansıtıyor.

125. Alay Komutanlığı içerisinde yapımı tamamlanan ve alaydan mezun olan ilk Şehit Jandarma Komando Sami Yılmaz'ın adının verildiği caminin açılışı geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılmıştı. Hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan cami 600 kişinin ibadet yapmasına olanak sağlıyor. Diyanet tarafından 81 ildeki camilerden toplanan bağışlarla yapılan bu camideki Jandarma Şuâlı Ayyıldız içlikler ilk defa bu camide yer alıyor ve görsel güzellik oluşturuyor. Ayrıca Osmanlı ilk dönemlerinde görülen ahşap göbekli renkli tavan kaplaması, ahşap oyma minber mihrap ve kürsüsü, halısı, dış cephesinde uygulanan taş ve tuğla kaplaması, ahşap görünümlü saçak ve payandaları iç cephedeki kalem işleri ve kullanılan yapı malzemeleri ile Türkiye de ilk ve örnek cami.

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