Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil”

İHA

Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil”

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil. Onun için başta 6 Eylül tarihinden itibaren kararlı bir şekilde kesintiye hiç uğratmadan, ama sağlık tedbirlerine de riayet ederek bugünlere gelmiş olmanın büyük bir mutluluğunu taşıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı için Karabük’e geldi. Bakan Özer, Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki yılı aşkın süredir maske ile eğitim öğretim öğren öğrencilerin ve öğretmenlerin maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte farklı bir deneyim yaşadığını belirterek, “Yaklaşık iki yıldan beri aslında iki yılı aşkın süreden beri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir şekilde eğitim öğretim geçirdiler. Yeni kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencileriniz ve öğretmenlerimiz gerçekten maskesiz bir şekilde eğitim öğretimlerine devam etmeyi çok büyük özlemle bekliyorlardı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla artık kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bugün biz de ilk kez 18 milyon öğrencimizin, 1.2 milyon öğretmenimizin ve diğer idare personelimizin eğitim okul binasında maske kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Ve öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde okullarına gittiler. Okullarında çok güzel bir gün geçirdiler. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok farklı bir deneyim oldu.” diye konuştu.

“Alışkanlıkları terk etmek kolay bir şey değil”
6 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçildiğini aktaran Bakan Özer, milli eğitim camiasının önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alışkanlıkları terk etmek kolay bir şey değil. Ama öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz uzun süreden beri çok büyük bir fedakarlıkla bu günleri bekliyorlardı. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle yeni eğitim öğretim yılına yüz yüze tüm eğitim kademelerinde devam etme irademiz, aslında bu sürecin tamamlanmasında çok büyük katkı sağladı. Çünkü milli eğitim camiası çok büyük bir camia. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin ve diğer idarecilerin aktif olarak yer aldığı büyük bir aile. Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil. Onun için başta 6 Eylül tarihinden itibaren kararlı bir şekilde kesintiye hiç uğratmadan ama sağlık tedbirlerine de riayet ederek bugünlere gelmiş olmanın büyük bir mutluluğunu taşıyoruz. Ve ilk kez hiç kesintiye uğramadan Covid19 salgınında okulların da bu salgın sürecinde en güvenli ortamlar olduğunu göstererek aslında ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Çünkü yarın herhangi bir sıkıntı olduğu zaman başka olağanüstü koşullar olduğu zaman artık şunu gördük. Gerekli önlemleri alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Yani okullar her zaman her olağanüstü koşulda ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. Tabi bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasında öğretmenlerimiz gerçekten günün kahramanlarıydı. Ben tüm öğretmenlerimize fedakarlıklarından dolayı emeklerinden dolayı tüm sağlık kurallarına riayet ederek aşılanma oranlarını toplumun çok üzerinde olduğunu göstererek sürece başarılı katkılarından dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Okullarını 1.5 yıl aradan sonra özlemle bekleyen öğrencilerimiz de bu sürecin kahramanıydı. Onlar da Küçük yaşlarına rağmen maskeye, mesafeye, hijyene riayet ederek bugünleri kadar geldiler. Elbette maske zorunluluğu olmasa bile bundan sonra hijyen kurallarına azami riayet edeceğiz. Ben yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimiz sadece okullarda bu sürece katkı sağlamadılar. Aynı zamanda tüm illerimizdeki vefa gruplarında da aktif olarak vali ve kaymakamlarımızın hizmetinde vatandaşlarımızla hemhal oldular. İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. 81 ilde 922 ilçede süreçleri hep birlikte koordine ettik. Dün Bartın’daydık. Bugün Karabük’teyiz uzun yıllarımı geçirdiğim bu illere peş peşe ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Bugün Karabük ilimizin eğitim yatırımlarını değerlendireceğiz. Mevcut eğitimini çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için bakanlık alarak neler yapabiliriz? Bakanlık olarak hangi adımı atarız onları görüşeceğiz. Karabük’ün bir eğitim şehri olarak yükseldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Temel eğitim, ortaöğretim, yüksek eğitimde son yıllarda farkını ortaya koyan şehrimiz. Biz de bu güzel yolculuğunu çok daha güçlü hale getirebilmek için bakanlık olarak ne gibi destekler vermemiz gerekiyorsa her türlüsü desteği inşallah bu gün de daha önce sağladığımız gibi büyük müjdelerle desteğimizi sürdüreceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı ...
Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Yeniceliler iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Yeniceliler iftar programında buluştu
Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara ...
Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara baskın
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara baskın
Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisini yansıtıyor 81 ildeki camilerden gelen bağışlarla kışlada yapılan cami mimarisi ile göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu ...
Safranbolu Belediyesi’nde personel eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nde personel eğitimleri ...
Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon TL hibe desteği
YEREL HABERLER Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon ...
Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı Kocasıyla tartıştı, otomobille yoldan çıkıp bariyerlere saplandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere ...
Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı ...
KARDEMİR 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL net kar elde etti
YEREL HABERLER KARDEMİR 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL ...
Başkan Köse: “Tüketen değil üreten toplum olmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Köse: “Tüketen değil üreten toplum olmalıyız”
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük’te sona erdi
YEREL HABERLER ANALİG Yüzme Yarışları Karabük’te sona erdi
İlk kez Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Ultrasonografi uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER İlk kez Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ...
Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi’nde
YEREL HABERLER Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi’nde
KBÜ ile Pannonia Üniversitesi arasında ‘Erasmus Blended Programs’ anlaşması
YEREL HABERLER KBÜ ile Pannonia Üniversitesi arasında ‘Erasmus ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.