Bakan Özer: “Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla okullarımızı toplanma merkezi haline getireceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: “Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla okullarımızı toplanma merkezi haline getireceğiz”

İHA

Bakan Özer: “Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla okullarımızı toplanma merkezi haline getireceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son dönemlerde okullarda yapılan güçlendirme, yıkyap çalışmalarıyla Japonya’daki gibi depremde toplanma alanlarının oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti.
Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük’e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilik tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Programda konuşan Bakan Özer, göreve geldikten sonra pandemi nedeniyle kapalı olan okulların yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti. Türkiye'de okulların yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam etmesinin bir güvenlik meselesi haline geldiğini kaydeden Özer, “6 Eylül 2021 tarihinde eğitim ve öğretime başladığımız zaman toplum eski alışkanlıklarından dolayı bu kararın sürdürülebilir olmadığına inanmıştı. Kurallara riayet ederek Allah'a şükür 7 ay içerisinde bir gün kesintiye uğratmadan eğitimi bugünlere getirebildik. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla kapalı mekanlarda artık maske kullanımının kalktığını deklare etmesi bu süreci nasıl isabetli bir kararla yönettiğimizin en somut örneğidir. Dünyanın en güçlü en dinamik en zirvede olan dijital platformlarını da kullansanız yüz yüze eğitimin sağladığı kazanımları ile ikame edilemez” dedi.
Bir toplumda olağanüstü vakalar olduğu zaman, salgınlar olduğu zaman en güvenli ortamların eğitim kurumları olan okullar olduğunu belirten Özer, “Japonya'da depremlerde toplanma merkezleri okuldur. İnşallah son dönemde yaptığımız güçlendirme çalışmalarıyla yıkyap çalışmalarıyla aynı merkeze doğru okullarımızı getireceğiz” diye konuştu.
Pandemi gibi bir sürecin yeniden yaşanmaması için temennilerini aktaran Özer, şunları söyledi:
“Bu dönemde şunu gördük ürettiğimiz zaman varsınız. Kritik zamanlarda paranız olsa o kritik ürünlere erişebilmeniz mümkün değil. Türkiye inşallah bu süreçten çok güçlü bir şekilde çıkıyor. Üretim kapasitesini arttırarak daha sonra gelebilecek olan herhangi bir sıkıntılı günlere daha dinamik refleksleri gelişmiş olarak girme kapasitesine sahip olacak.”
“Son 20 yıl içerisinde eğitimdenulaştırmaya, kültürdenturizme tüm alanlarda devasa yatırımlar oldu” diyen Özer, “Vatandaşlarımızın tüm alanlarda hizmeti erişimleri kolaylaştırıldı. Artık eğitim sistemimiz 2000'li yıllarda 355 bin olan derslik sayısından 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemine dönüştü. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranlarının yüzde 14 olduğu bir sistemde yüzde 90'lara ulaşan bir sisteme dönüştü. Ortaöğretimde okullaşma oranlarının yüzde 40 olduğu bir eğitim sisteminde yine yüzde 90 oluşan bir sisteme dönüştü. Yani eğitimin tüm kademelerinde okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştırıldı” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir gün geçirdi 
YEREL HABERLER Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez ...
Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden ...
Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı ...
Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Yeniceliler iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Yeniceliler iftar programında buluştu
Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara ...
Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara baskın
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara baskın
Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisini yansıtıyor 81 ildeki camilerden gelen bağışlarla kışlada yapılan cami mimarisi ile göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu ...
Safranbolu Belediyesi’nde personel eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nde personel eğitimleri ...
Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon TL hibe desteği
YEREL HABERLER Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon ...
Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı Kocasıyla tartıştı, otomobille yoldan çıkıp bariyerlere saplandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere ...
Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçen yayaya otomobilin çarpma anı ...
KARDEMİR 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL net kar elde etti
YEREL HABERLER KARDEMİR 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL ...
Başkan Köse: “Tüketen değil üreten toplum olmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Köse: “Tüketen değil üreten toplum olmalıyız”
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük’te sona erdi
YEREL HABERLER ANALİG Yüzme Yarışları Karabük’te sona erdi
İlk kez Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Ultrasonografi uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER İlk kez Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ...
Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi’nde
YEREL HABERLER Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi’nde
KBÜ ile Pannonia Üniversitesi arasında ‘Erasmus Blended Programs’ anlaşması
YEREL HABERLER KBÜ ile Pannonia Üniversitesi arasında ‘Erasmus ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.