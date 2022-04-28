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Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Safranbolu lokum üreticilerinin yüzü gülmeye başladı Lokum üreticileri yurt içinde gelen taleplere yetişmeye çalışıyor

İHA

Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Safranbolu lokum üreticilerinin yüzü gülmeye başladı Lokum üreticileri yurt içinde gelen taleplere yetişmeye çalışıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak.
Bayrama sayılı günler kala 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçede, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurtiçi ve yurt dışından artan yoğun talep üzerine lokum üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürüyor.
Konaklarının yanı sıra lokumuyla da ünlü olan Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve antep fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor. Bakır kazanlarda üç buçuk saat kaynatılarak oluşan Safranbolu lokumun en önemli özelliği diğer lokumlara göre hafif olması ve boğazı yakmaması.
Bu yıl şeker ve çikolata da fiyat artışları nedeniyle vatandaşın lokuma talebi arttırması ürütücülerin de yüzünü güldürdü. Pandemi öncesi üretim seviyelerinin de üzerine çıkan lokum üretiminde en büyük talep büyükşehirlerden ve havalimanlarından gelmeye başladı.

“Biz ümitliyiz çünkü bizim insanımız gezmeyi, kültürü ve turizmi sever”
Lokum üreticisi Erdinç Sezer, 2 yıl sonra ilk kez Ramazan bayramını evin dışında kutlanacağından mutlu olduklarını ifade ederek, pandemi öncesi yapılan üretim seviyesinin üzerine çıkarak 50 ton lokum üretimi yaptıklarını ve hala üretimin devam ettiğini söyledi.
Sezer,bu yıl özellikle artan hammadde fiyatlarının şeker ve çikolata ürünlerindeki fiyat artışları sonucu lokuma olan talebi arttırdığını ifade ederek, “ İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye’nin dört bir yanından fabrikalardan siparişler geldi. Büyük firmalara lokum gönderdik. Şimdi son iki üç gün kendi tezgâhlarımızda Safranbolu’ya gelecek olan turistlere sunmak üzere lokum hazırlığımız var. Biraz temkinli yaklaşıyoruz, çünkü insanlar yıllardır sürdürüle gelen alışkanlıklarını bu yılda yerine getirecekler mi, bunu da yaşayarak göreceğiz. Herkesin malumu maddi sıkıntılar, artan fiyatlar bizi nereye getirecek turizmde bunu da bu sene bayramda ilk kez yaşayacağız. Ama biz ümitliyiz çünkü bizim insanımız gezmeyi, kültürü ve turizmi sever. Bayramda 45 günlük bir tatil var bunu da değerlendirmek isteyeceklerdir. Biz günü birlikte olsa yakın bölgelerden ve büyükşehirlerden misafirlerin geleceğini tahmin ediyoruz. 23 yıl önce kadar olmasa da biz ümidimizi sıcak tutuyoruz. Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarına da lokumlarımızı gönderdik. Turizmin o kolunda da yoğunluk olacağı düşünüyoruz. Dövizdeki artış özellikle Avrupa müşterisinin Antalya ve çevresini düşündüğünden ona göre de hazırlık yapıyoruz. Yaz ayların da tam kapasite çalışacağız. Ramazan ayında şuan 50 ton lokum üretimi yaptık. Bu Kurban’a biraz daha yükselir.” dedi.

“Her keseye göre lokum üretimi var”
Her keseye göre lokum üretimi olduğunun altını çizen Erdinç Sezer, “Klasik fındıklı lokum harici çifte kavrulmuş ve safranlı lokumları ön plana çıkarıyorduk fakat gelişen şartlarla farklı lokum çeşitleri tezgahlarımızı kaplıyor. Ürün çeşitliliğini arttırdık ve her keseye uygun lokum üretimi devam ediyor. Antep fıstıklı ürünlerimizde yüzde 25 çerez kullanıyoruz. Ürünlerin hammaddelerine gelen zamları biz tam olarak yansıtamıyoruz. Temel gıda maddesi üretmiyoruz, lüks tüketim malzemesi ama kültürümüzde lokum tüketimi var. Bizim insanımız mutlaka evinde lokum bulunduruyor veya ziyarete gittiği yere mutlaka lokum getiriyor. Bizim insanımızın kültürü bedeli ne olursa olsun, o kültürü yaşatacak kapasitedir. Onun için bu yıl fiyatlar 50 ila 150 TL arasında değişiyor ve her keseye göre lokum üretimi var” diye konuştu.

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