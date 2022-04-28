Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi alınan R.S. (54) isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Evde arama yapan ekipler, 8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan R.S., sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.