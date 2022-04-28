Prof. Dr. Akdur, “Uykusuzluk, trafik kazaları açısından çok büyük bir risk faktörüdür"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Akdur, “Uykusuzluk, trafik kazaları açısından çok büyük bir risk faktörüdür"

İHA

Prof. Dr. Akdur, “Uykusuzluk, trafik kazaları açısından çok büyük bir risk faktörüdür"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, Kurban Bayramı'nda ve tatilde uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyararak, uykusuzluğun trafik kazaları açısından çok büyüj risk faktörü olduğna dikkat çekti.
Akdur, yola çıkmadan önce kaliteli ve yeterli bir gece uykusunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uykusuz araç kullanmak, sürücülerde konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği ve dağınıklığı, reflekslerde azalma, el ve ayak uyumsuzluğu gibi bir çok soruna yol açar. Özellikle uzun yolda araç kullanan sürücüler için uykusuzluk, trafik kazaları açısından çok çok büyük bir risk faktörüdür" dedi.
Yola çıkmadan önce uyku getiren ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirten Akdur, araç kullanan kişilere şu uyarılarda bulundu: "Alkollü olarak trafiğe çıkmak, araç kullanmak çok çok büyük bir tehlikedir. Alkollü olarak araç kullanan kişiler, hem kendi canlarını, araç içindeki bebeklerinin, çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin ve yakınlarının canlarını, hem de trafikteki herkesin canını çok çok büyük bir tehlikeye atarlar. Özellikle uzun yolda araç kullanan kişilerin sık sık mola vermeleri, molalarda kısa yürüyüşler yapmaları, hava almaları ve el, boyun ve ayak hareketleriyle kan dolaşımını canlandırmaları da oldukça önemli. Uzun süre aç kalınması araç kullanan kişilerde dikkat dağınıklığı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi sorunlara yol açar. Ağır yemeklerden, uyku getiren yiyeceklerden, kan şekerini ani yükselten şeker ve şekerli besinlerden, gazlı içeceklerden araç kullanan kişiler uzak durmalı. Çok yemek tüketmek yerine azar azar ve sık beslenmek, taze meyve sebze tüketimi ise en doğrusu. Araç kullanan ve diyabet hastası olan kişiler de yola çıkmadan önce doktorlarıyla görüşmeli ve önerilerini almalıdır. Gözlerde herhangi bir nedenle oluşmuş görme azlığı veya görme alanı kaybı da trafik kazalarına yol açar” ifadelerine yer verdi.
Uzun yola çıkmadan önce göz hekimi kontrolünün hayat kurtarıcı olabileceğini hatırlatan Akdur, “Araç içi klimaları gözde yanma ve göz kuruluğuna yol açar. Güneş ışınları da sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Kaliteli ve UV filtreli güneş gözlüğü kullanımı bu nedenle oldukça önemli. Sigara içerdiği binlerce zararlı kimyasal maddeyle birçok hastalığa ve sağlık sorununa yol açar. Araç içinde sigara kullanımı yol açacağı duman yoğunluğu nedeniyle de gözler açısından risk oluşturuyor. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, mesaj yazmak, telefonla uğraşmak ölümcül sonuçlara yol açar. Kurban Bayramımızın, tatillerimizin, seyahatlerimizin trafik kazalarıyla, büyük acılarla ve Allah Korusun ölümlerle sonuçlanmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım. Sağlığımız için, hayatımız için, ailelerimiz ve çocuklarımız için aracı lütfen hızlı kullanmayalım, araç içindeki herkesin emniyet kemeri takmalarına özen gösterelim. Bebek ve küçük çocuklarımızı asla ön koltukta, kucakta oturtmayalım. Araç kullanırken asla onları kucağımıza almayalım. Onların arka koltukta ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli bütün önlemleri alalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Safranbolu lokum üreticilerinin yüzü gülmeye başladı Lokum üreticileri yurt içinde gelen taleplere yetişmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum ...
Kılıç, ESOB Başkan adayı olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Kılıç, ESOB Başkan adayı olduğunu açıkladı
Bakan Özer, “Karabük’te 2022 yılı yatırım bütçesini 550 milyon TL’ye çıkarmış oluyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Özer, “Karabük’te 2022 yılı yatırım bütçesini ...
Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir gün geçirdi (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez ...
Bakan Özer: “Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla okullarımızı toplanma merkezi haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla ...
Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez bugün maskesiz bir gün geçirdi 
YEREL HABERLER Bakan Özer: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk kez ...
Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye’nin normalleşmesi mümkün değil”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Milli eğitim camiasını normalleştirmeden ...
Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı ...
Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Yeniceliler iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Yeniceliler iftar programında buluştu
Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara ...
Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara baskın
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak kazı yapanlara baskın
Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisini yansıtıyor 81 ildeki camilerden gelen bağışlarla kışlada yapılan cami mimarisi ile göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu ...
Safranbolu Belediyesi’nde personel eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nde personel eğitimleri ...
Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon TL hibe desteği
YEREL HABERLER Karabük’te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon ...
Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı Kocasıyla tartıştı, otomobille yoldan çıkıp bariyerlere saplandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.