Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 karayolunda dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken karayolu beyaza bürüdü. Bazı sürücüler yağış nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını park etmek zorunda kaldı. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.