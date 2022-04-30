Korkutan yangın: 1 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan bir tesiste LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen tanker sürücüsünün ellerinde ve kollarında yanıklar oluştu.

Olay, sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Tesiste tanker ile LNG boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilk müdahaleyi yapmak istediği sırada ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında doğalgaz tankının vanaları ile tanker aracında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.