Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Er’den Ramazan sonrası porsiyon uyarısı

Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Selin Er, Ramazan ayında değişen beslenme düzeni nedeniyle yemek yenilecek saatlere ve porsiyonlara dikkat edildiğinde vatandaşların sağlıklarını koruyabileceklerini belirtti.

Karabük Özel Medikar Hastanesi’nde çalışan Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Selin Er, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Er, “Ramazan ayında bizim beslenme düzenimiz tamamen değişti. Uzun süre açlık müddetleri olduğu için bundan kaynaklı beslenme stilinde herkes Ramazan Bayramını ve sonrasını bekliyor. Burada benim için önemli olan dengeleyebilmek. Bayramda ikramları reddetmek kaçınılmaz, ikramları reddetmek ayıp olarak karşılanıyor. Ramazan Bayramında 1 gün kendimize ödün verebiliriz. Bu ödün verdiğimiz günler içerisinde fiziksel aktiviteye, akşam yemeklerine, saatlere ve porsiyonlara dikkat ettiğimiz takdirde istediğimiz yiyecekleri belirli pozisyonlarda yiyebiliriz. Bunların telafisini yapmak şartıyla” dedi.

Yüksek tansiyon hastalarının, diyabet hastalarının, kronik rahatsızlıkları olanların bu dönemde çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Er, “Çünkü şeker, börek, tatlı ve tuzlu yiyecekler çok yoğun olacağı için dikkatli olmaları gerekiyor. Sıvı tüketimini de dikkat çekmek istiyorum. Ramazan boyunca gün içerisinde çok fazla susuz kaldığımız için bu kaybı geri kazanabilmek için ramazan ayında en az 22.5 litre su tüketimine özen göstermeliyiz” diye konuştu.

Akşamları meyve ve sebze gibi posalı gıdaların tüketmek gerektiğini aktaran Er, “Yetişkin bir bireyin en az 5 porsiyon meyve veya sebze tüketmesi gerekiyor. Onun dışında kırmızı ete dikkat etmemiz gerekiyor, doymuş yağ grubundan biraz uzak durmak gerekiyor. Daha çok beyaz et grubuna yönelebiliriz. Porsiyonlara, ölçülere, yediğimiz saatlere dikkat ettiğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayız” ifadelerine yer verdi.

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