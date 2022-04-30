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Kaymakam Türköz, Ünal’ın sahurda misafiri oldu

İHA

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın sahur programında misafiri oldu.

Kaymakam Türköz, Ünal’ın sahurda misafiri oldu

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal’ın sahur programında misafiri oldu.
Kaymakam Türköz, iş insanı Ünal’a davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, bereketli olması temennileri iletti. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapan Ünal, Kaymakam Türköz ile sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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