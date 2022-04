Başkan Ünal’dan 1 Mayıs mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı aynı zamanda Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle mesaj yayımladı.

MÜSİA D Karabük Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ünal, ülkede, yaşantıda ve İslam dininde alın terinin kutsal olduğunu söyledi.

Başkan Ünal mesajında: “Medeniyetimizde tarih boyunca ilkeli çalışmak, adaletli bölüşmek, dayanışma ve yardımlaşma içinde üretmek her zaman amacımız olmuştur. İleri teknoloji ile kalkınan, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelen bir toplum olma yolunda her meslekten alın terini üretime dönüştüren kardeşlerimizin gayreti vardır. Ülkemiz ileri teknoloji ile kalkınmış, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelmesinde her meslekte emek veren kardeşlerimizin gayreti vardır. Emeğiyle, alın teriyle ve üretimiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

