Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı

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KarabükYenice karayolunda aynı tünelde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, KarabükYenice karayolu Yalnızca Tünelinde meydana geldi. Talat T. (49) idaresindeki 60 AG 067 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Gülşah M.(25) idaresindeki 20 B 5342 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki tarafa savrulan araçların sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk kazanın ardından aynı tünelde Yenice istikametine seyir halinde olan 78 EC 575 plakalı kamyonete, 54 PE 116 plakalı otomobil arkadan çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

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