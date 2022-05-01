Karabük’te Trabzonlular sokağa döküldü 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu horonlarla kutladılar

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor, Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 22 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Bordomavililer 7’nci şampiyonluğuna imza attığı maç sonrası Trabzonlular Karabük'te sokaklara dökülerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda bordomavili taraftar 100. Yıl Mahallesi'nde maçın bitiş düdüğü ile birlikte meşaleler eşliğinde konvoy yaparak kentte şampiyonluk turu attı. Ellerinde bayraklarla Safranbolu Misakı Milli Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar şampiyonluğun tadını saatlerce horon teperek geceniz ilerleyen saatlerine kadar doyasıya kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.