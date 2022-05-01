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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, “2023 yılında Türkiye Karadeniz’deki doğalgazı taşıdığında önemli bir sorunu çözmüş olacak"

İHA

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, “2023 yılında Türkiye Karadeniz’deki doğalgazı taşıdığında önemli bir sorunu çözmüş olacak"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, doğalgaz konusunda dışa bağımlı Türkiye'nin 2023 yılında Karadeniz'deki doğalgazı taşıdığında önemli bir sorunu çözeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.
Programda konuşan Şahin, AK Parti'nin eser siyaseti yapan bir parti olduğunu belirterek, " Bu sene ramazan programı Büyük Çamlıca Camisi'nin önünde canlı olarak yayınlandı. Onu izlerken Büyük Çamlıca Camisi'nin 3 yıl önce hizmete girdiğini bildiğim için gönlümden AK Parti iktidarda olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olmasaydı buraya bu cami yapılır mıydı? diye gönlümden geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi şuanda Çamlıca tepesinde. Bu cami AK Parti'nin eser siyasetinin bir sonucudur" dedi.
Her alanda Türkiye'ye hizmetler kazandırıldığını ifade eden Şahin, “ Kazandırılmaya devam edilecek. Biz tabi ki yaptıklarımızdan bahsedeceğiz ama asıl yapacaklarımızdır. İşte 2023'e girerken Türkiye 4 önemli hizmeti görecek. Bir, Karadeniz doğal gazını inşallah evlerimize taşıyacağız. Doğal gaza dışarıdan bağımlı hale gelen Türkiye önemli bir sorunu çözmüş olacak. Bu doğal gaz 25 yıl evlerimizdeki ihtiyacı karşılayacak. 2023'e girerken yerli TOGG otomobilimizi devreye alacağız. 2023'e girerken kendi uçağımız test uçuşlarına başlayacak. Dördüncü adım Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi devreye girecek. Türkiye'deki elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacak” diye konuştu.
AK Parti’nin hizmetlerine devam edeceğini aktaran Şahin, "Bu ülkede yapılmış olan her hizmetin arkasında sizin emeğiniz vardır. İnşallah sizlerin gayretleri, dualarıyla, milletimizin desteğiyle AK Parti hizmetlerine devam edecektir. İnşallah şuanda yaşadığımız ekonomik sıkıntıların Kurban Bayramına yaklaştığımızda daha da azaldığını hep birlikte göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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