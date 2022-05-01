Başkan Ünal’dan Ramazan Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı ve aynı zamanda Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal Ramazan Bayramı vesilesi ile mesaj yayımladı.

MÜSİAD Karabük Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ünal, bayramların; sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik için eşsiz bir fırsat olduğunu ifade etti.

Başkan Ünal bayram mesajında: “Milletimiz için anlamlı ve çok özel bir yeri olan, manevi değerlerin, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, topluma umut veren, sevgi veren, sabır ve emek sınavını kazanmanın bir müjdeleyicisi olan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günlerdir. Bu mübarek günde, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.