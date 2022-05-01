Başkan Acar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu TSO Başkanı Acar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerin bayram günleri olduğunu söyledi.

Başkan Acar’ın mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak tüm Müslümanların kaynaşmasına vesile olan bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramının tüm insanlığı iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, ilçemize, ülkemize, İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum”

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