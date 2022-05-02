Başkan Kurt'tan Bayram mesajı

Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçilerin kurduğu Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kurt, 2 yıllık pandeminin ardından Ramazan Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiği mesajında,

"Bayramlarımız tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşadığımız heyecan, coşku, sevinç ve kederlerimizi paylaştığımız günler olmuştur. Bugün, maddi ve manevi alanda insan olarak paylaşmaya ihtiyaç duyduğumuz, inanan olarak mecbur olduğumuz sevinç ve kederlerimiz var. Bir kaç yıldırbayramları, bayram gibi kutlamaya hasret kaldık.

Bu bayram ihmal ettiğimiz bayram ziyaretlerimizi yeniden gündeme getirelim.Hısım akraba, eş, dost, hastaları, yaşlıları, kimsesizleri ziyaret ederek, ihtiyaçlarını gidererek onlara Bayramı ve Bayramın güzelliklerini hatırlatarak, hastanede, yaşlı bakım evlerinde bulunan insanların gönüllerini alarak, bayramlarını kutlayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin, halkımızın, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını kutlar, insanlığın huzuruna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

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