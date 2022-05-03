Karabük’te iki trafik kazası: 7 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Karabük Öğlebeli kavşağında Necati Yılmaz idaresindeki 06 KG 543 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Murat Emre Evgin idaresindeki 78 BD 567 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Evgin ile diğer otomobilde bulunan yaralı yolcu Ferdane Yılmaz, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karabük’te meydana gelen diğer kaza ise Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Hasan Doğan Tesisleri istikametinden, hastane istikametine seyir halinde olan sürücü A.T. sevk ve idaresindeki 06 ENH 26 plakalı aracıyla hastane kavşağına geldiği esnada aracının sağ arka yan kısımları ile Şirinevler Cami istikametinden gelip İmamHatip Okulu istikametine seyir halinde olan sürücü G. Y. sevk ve idaresindeki 34 BBC 04 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 06 ENH 26 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ve 34 BBC 04 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.