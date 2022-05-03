Safranbolu’da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

Safranbolu’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Safranbolu Sanayi Kavşağı’nda bir otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyretmekte olan E.A. sevk ve idaresindeki 34 CAA 969 plakalı motorsiklet aynı istikametten gelen S.B.Ş. sevk ve idaresindeki 34 AEY 719 plakalı otomobile Sanayi Kavşağı’nda arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.