Safranbolu’da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Safranbolu’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Safranbolu Sanayi Kavşağı’nda bir otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyretmekte olan E.A. sevk ve idaresindeki 34 CAA 969 plakalı motorsiklet aynı istikametten gelen S.B.Ş. sevk ve idaresindeki 34 AEY 719 plakalı otomobile Sanayi Kavşağı’nda arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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