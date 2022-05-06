Karabük'te Mart ayında ithalat 155 milyon dolara ulaştı

Karabük'te, 2022 yılının mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,7 azalarak 23,6 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Mart ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolar, ithalat yüzde 30,9 artarak 30,9 milyar dolar oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,7 azalarak 23,6 milyon dolar, ithalat yüzde 80,4 artarak 155,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı mart ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 124,7 artarak 94,3 dolar, ithalat yüzde 16,1 artarak 177,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artarak 2,7 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 0,6 milyon olarak gerçekleşti.

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