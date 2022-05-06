Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobillere çarptı



Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden birinin pastaneye girişi ve müşterilerin kaçışı ise kameralara yansıdı.

Kaza, gece saatlerde Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana geldi. B.N.U. idaresindeki 78 BR 699 plakalı cip, Kıranköy Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücü B.N.U. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin hızla çarptığı otomobilin kaldırıma çıkarak pastane girişine çarpma anı ile pastane içerisinde bulunan müşterilerin yaşadığı panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.

Tedavi altına alınan sürücünün yapılan kontrollerde ise 1.16 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2022-05-06 19:17:06



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