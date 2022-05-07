Karabük'ü BAL'da temsil edecek takımın yeni adı Karabük İdman Yurdu FK oldu Adatepe Dökecekspor, yeni adını ve logosunu duyurdu

Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek Adatepe Dökecekspor isim değişikliğine giderek adını Karabük İdman Yurdu Futbol Kulübü olarak tescilledi.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde şampiyon olarak BAL'a yükselen Adatepe Dökecekspor'da başkan Adem Aydım kulüp sosyal medya hesaplarından takımın yeni adını ve logosunu duyurdu.

Yeni isim ile birlikte yeni logonun da yer aldığı Başkan Aydım'ın açıklamasında, "20212022 sezonunda Adatepe Dökecekspor çatısı altında 'Karabük' ün takımı' sloganıyla çıkmış olduğumuz yolda sezonu şampiyonlukla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu çerçevede gelecek sezon yolumuza, yapılan görüşmeler sonucunda yeni bir heyecanla ve yeni bir isimle devam etme kararı aldık' Karabük İdman Yurdu Futbol Kulübü' Karabük'ün geleceğine hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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