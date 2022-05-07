Aracını park eden kadın sürücüye saldırmaya çalıştı Şahsın, kadın sürücüye saldırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir şahıs, aracını park etmeye çalışan kadın sürücüye saldırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Mükerrem Özdemir isimli kadın sürücü, işyerine gittiğinde aracını yolun kenarına park etmek istedi. O sırada bir şahıs, Özdemir’e dükkanın önünü kapattığını iddia ederek aracını başka yere park etmesini söyledi. Kadın sürücü, park yasağının bulunmadığı alana aracını bıraktığı sırada, duruma sinirlenen şahıs, araç içerisine girmeye ve Özdemir’e saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların güçlükle tuttuğu şahsın zor sakinleştirilirken o anlarda iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Mükerrem Özdemir’in eşi Cengiz Özdemir, olayla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eşim, sabah iş yerini açmak için dükkana gelip aracını park etmek istediği sırada, saldıran şahıs eşime arabayı çektirmemeye çalışıyor. Eşim de park edecek başka yer olmayınca yolun kenarına park etmeye çalışıyor” dedi.

“Eşim karakola gidip şikayetçi oldu”

Aracın içerisine girmeye ve saldırmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşların tutmaya çalıştığını belirten Özdemir, “Daha sonra eşim karakola gidip şikayetçi oldu. Yol zaten kamu malı, herhangi bir park yasağı olan bir yer değil. Biz gerekli şikayetimizi yaptık. Olay güvenlik kamerasına yansıyor. Şahıs, sürekli aracın içine girmeye çalışarak müdahale ediyor. Eşim tabi korkmuş. Gereken önlemlerimizi aldık. Şehir eşkıyası gibi kendi malı gibi bize yaptırım uygulamaya çalışıyor” diye konuştu.

Özdemir, bir kadını korkutmaya çalışmak ve aracını park ettirmemenin hoş bir şey olmadığını kaydederek, “Benim araçta çocuğum da olabilirdi. Şahıslar kendilerini şehir eşkıyası sandığı için bu şekilde yapmaya çalışıyor. Daha öncede oldu bu tür olaylar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.