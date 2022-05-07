Karabük’te “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği

Karabük’te 713 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Karabük’te yapıldı.

Albay Karaoğlanoğlu ve Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleştirilen uygulamada Vali Fuat Gürel, emniyet kemeri konusunda sürücü ve çocukları bilgilendirdi. Etkinliğe katılarak miniklere boyama kitabı, Fahri Trafik Müfettişi kartı ve kırmızı düdük vererek bilgilendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, "Bugün trafik haftası başlangıcı için buradayız, 713 Mayıs arasında her sene trafik haftası olarak kullanılmakta. Özellikle daha güvenli bir trafik akışını sağlanması, trafikte hem yayalar hem de sürücülerle ilgili kuralların hatırlatılması için her sene İçişleri Bakanlığımız tarafından hem Jandarma Genel Komutanlığı hem Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanması gereken bir kısım kuralları ön plana çıkararak vatandaş nezdinde de duyarlılığın arttırılmasıyla ilgili kampanyalar düzenlenmekte. Hatırlarsanız geçen bayramda ‘BayramınızKemerliOlsun’ mottosuyla bir kampanya başlatmıştık. Onu da bayramda özellikle kazaların biraz daha azaldığını İçişleri Bakanlığımızın açıklamasıyla özellikle bayram süresince yaralanmalı ve ölümlü kazaların azaldığını gördük. Özellikle ölümlü kazaların yüzde 50 oranında azaltılması öngörülmektedir. Bununla ilgili arkadaşlar sürekli sahada ve sürekli denetimler yapılıyor. Sürekli bilinçlenme arttırma kampanyaları için çalışmalar yapılmakta. Bugün de o yüzden buradayız vatandaşlarımızla beraberiz. Bu senenin özellikle yayalar açısından 5 adımda güvenlik trafik nasıl olur? bununla ilgili bir öncelik var. Bununla ilgili bir duyarlılık oluşturmak için de buradayız” ifadelerine yer verdi.

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