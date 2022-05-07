Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olan Karabükspor, amatör lige düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olan Karabükspor, amatör lige düştü

İHA

Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olan Karabükspor, amatör lige düştü

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'da mücadele etmiş ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası çöküşe girmiş olan Karabükspor, 39 yıl sonra profesyonel liglere veda ederek Bölgesel Amatör Lig’e düştü.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçileri tarafından 1969 yılında kurulan ve Türkiye'yi Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı da yakalayan Karabükspor'un, 'mavi ateşi' söndü. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine gelirken, profesyonel lige de veda etti. TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında sahasında matematiksel olarak düşmesi kesinleşen kırmızımavili ekip, profesyonel lige gurubunda oynadığı ve 61 mağlup olduğu Büyükçekmece Tepecikspor maçı ile veda etti.

Tarihteki başarılar
Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR'de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye'yi 20142015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden kırmızımavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig'in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig'de mücadele etti. Anadolu’da ilk kez bir ilçe takımı olarak 1993 1994 sezonunda 1. Lig (bugünün Süper Ligi) ile tanışan Kardemir Karabükspor aynı sezon 2. Lige düştü. 19971998 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen kırmızımavili ekip, 2 sezon sonra yeniden 2. Lig'e düşmüştü. 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkma başarısı sağlayan Karabükspor, 5 sezon boyunca bu ligde kalmayı başardı. 2013 2014 sezonunda ligi 50 puan ile 7. sırada tamamlayan kırmızımavililer, tarihinde ilk kez Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakkı elde etti. 2014 2015 sezonunda ligi 28 puanla 16. sırada tamamlayan Karabükspor, uzun aradan sonra yeniden 1. Lige geriledi. Bir sezon sonra Süper Lig'e yeniden merhaba diyen mavi ateş, 2 sezon sonra yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından önce 1. Lig’e ardından ise sırasıyla 2 ve 3. Lig’e kadar düştü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20192020 sezonunu 6 puan ile ligin son sırasında tamamlanmasına rağmen dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle küme düşme olmaması nedeniyle Karabükspor bir yıl daha aynı ligde mücadele etti. Kırmızımavililer, 20202021 sezonunu da 3 puanla son sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düştü. 20212022 sezonunda ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta aldığı 4 puanla Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne düştü.

"39 yıl sonra amatörde mücadele edecek"
Kurulduğu yıllarda 19691970 sezonunda Türkiye 3. Ligi Beyaz Grubu'nda profesyonel liglerine ilk adımını atan Karabükspor, 19821983 sezonunda 2. Lig'den düşünce, 3. Lig de kaldırıldığı için amatör kümeye düştü. 19831984 sezonunda Zonguldak Amatör Küme 1.si ve sonra Bölge maçları sonucunda tam 34 maç hiç yenilmeden Karabüklü gençlerden oluşan kadro, son maçta Çorluspor'la 00 berabere kalarak şampiyon olmuş ve profesyonel liglerdeki yerini almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği
YEREL HABERLER Karabük’te “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" ...
Karabük ESOB Başkanı Tümen, 6. kez güven tazeledi
YEREL HABERLER Karabük ESOB Başkanı Tümen, 6. kez güven tazeledi
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Büyükçekmece Tepecikspor : 6
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Büyükçekmece ...
Aracını park eden kadın sürücüye saldırmaya çalıştı Şahsın, kadın sürücüye saldırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Aracını park eden kadın sürücüye saldırmaya ...
Karabük'ü BAL'da temsil edecek takımın yeni adı Karabük İdman Yurdu FK oldu Adatepe Dökecekspor, yeni adını ve logosunu duyurdu
YEREL HABERLER Karabük'ü BAL'da temsil edecek takımın yeni adı ...
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobillere çarptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki ...
Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı Cipin çarptığı park halindeki otomobil, pastane girişine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile ...
Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 512’ye yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 512’ye ...
Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim öncesi siyasete hareket getirdi
YEREL HABERLER Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim ...
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Karabük'te Mart ayında ithalat 155 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Karabük'te Mart ayında ithalat 155 milyon dolara ...
İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı
YEREL HABERLER İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca ...
İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
Odun yüklü tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Odun yüklü tırın çarptığı otomobil metrelerce ...
Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile sonlandırdılar 3 günlük bayramda 5 bin ziyaretçi Çikolata müzesini gezdi 5.5 ton çikolata ile ilçenin turistik ve tarihi yerleri ‘Çikolata Müzesi’ ile ön plana çıkartılıyor
YEREL HABERLER Bayram tatilini çikolata tadındaki müze ile ...
Yoldan çıkan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil takla attı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.