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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da halk eğitim kurslarına yoğu ilgi

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve kurum kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor.

Safranbolu'da halk eğitim kurslarına yoğu ilgi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve kurum kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Karabük Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ile birlikte kursları ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmalarını izledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, örgün eğitimin yanı sıra her yaş grubundan bireylerin isteğe bağlı olarak çok farklı alanlarda eğitim alabildikleri yaygın eğitim kurumları olduğunu belirtti.
Halk Eğitimi Merkezlerinin yaygın eğitim faaliyetinin yürütüldüğü en önemli kurumların başında geldiğini ifade eden Gümüş, "Safranbolu olarak örgün eğitimde olduğu gibi yaygın eğitimde de başarılı bir noktadayız farklı alanlarda açmış olduğumuz kurslara büyük bir teveccüh var. Safranbolu Halk Eğitim Merkezimizde 7'den 77'ye her yaştan insana çeşitli alanlarda açılmış olan kurslarla hizmet veriliyor. Halk eğitim kurslarımız bir taraftan kursiyerlerimize önemli katkılar sağlarken diğer taraftan da meslek edinmelerine, ilgi yetenek ve yeterliliklerin ortaya çıkarılmasına imkan sunmaktadır. Medeniyetimizde eğitimin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar insan öğrenmeye ihtiyaç duyar. İşte Halk Eğitimi Merkezlerimiz bu ihtiyacın karşılandığı yerlerdir. Burada böylesine önemli ve anlamlı bir hizmetin içinde yer alan yöneticilerimize ve öğretmenlerimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek heyecanla ve istekle kurslarımızdan istifade eden her yaştan kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kurslarımıza destek veren Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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