Safranbolu pandemi öncesi günlerine dönmeye başladı Ramazan Bayramı'nda 100 bin kişiyi ağırlayan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçede canlılık arttı

Ramazan Bayramı'nda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, pandemi öncesindeki hareketli günlerine dönmeye başladı.
Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi, Covid19 salgınında kötü günler geçirdi. Pandeminin etkilerinin azalması ile artan hareketlilikle birlikte tarihi kenti Ramazan Bayramı'nda 100 bin kişi ziyaret etti. 5 günlük tatil süresini uzatan turistlerle birlikte yoğunluğun devam ettiği ilçede esnafın yüzü de gülüyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran Safranbolu, yerli ve yabancı turistleri tarihi yolculuğa çıkarıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.