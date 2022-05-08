Şehit Aybüke öğretmenin annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Aybüke öğretmenin annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

İHA

Şehit Aybüke öğretmenin annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Gümüş'e ziyarette şehit Aybüke Yalçın'ın adını taşıyan Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu Müdürü Özgür Atasoy ve okul öğretmenleri eşlik etti. Anne Yalçın'a çiçek hediye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, "Feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımızdır. Annelere layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek ve onlara hak ettikleri değeri vermek biz evlatlar olarak en büyük vazifemizdir. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla eli öpülesi başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.
Şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını belirterek, kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.
Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu pandemi öncesi günlerine dönmeye başladı Ramazan Bayramı'nda 100 bin kişiyi ağırlayan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçede canlılık arttı
YEREL HABERLER Safranbolu pandemi öncesi günlerine dönmeye ...
Safranbolu'da halk eğitim kurslarına yoğu ilgi
YEREL HABERLER Safranbolu'da halk eğitim kurslarına yoğu ilgi
Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olan Karabükspor, amatör lige düştü
YEREL HABERLER Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e ...
Karabük’te “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği
YEREL HABERLER Karabük’te “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" ...
Karabük ESOB Başkanı Tümen, 6. kez güven tazeledi
YEREL HABERLER Karabük ESOB Başkanı Tümen, 6. kez güven tazeledi
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Büyükçekmece Tepecikspor : 6
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Büyükçekmece ...
Aracını park eden kadın sürücüye saldırmaya çalıştı Şahsın, kadın sürücüye saldırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Aracını park eden kadın sürücüye saldırmaya ...
Karabük'ü BAL'da temsil edecek takımın yeni adı Karabük İdman Yurdu FK oldu Adatepe Dökecekspor, yeni adını ve logosunu duyurdu
YEREL HABERLER Karabük'ü BAL'da temsil edecek takımın yeni adı ...
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobillere çarptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki ...
Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı Cipin çarptığı park halindeki otomobil, pastane girişine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile ...
Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 512’ye yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 512’ye ...
Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim öncesi siyasete hareket getirdi
YEREL HABERLER Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim ...
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Karabük'te Mart ayında ithalat 155 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Karabük'te Mart ayında ithalat 155 milyon dolara ...
İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı
YEREL HABERLER İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.