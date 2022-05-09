Aç kurtlar iki eşeği telef edip birini yaraladı

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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyeni köyünde yerleşim yerine yaklaşan kurtlar iki eşeği telef ederken birini yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyü Alagözler Mahallesi Oluk Deresi mevkiinde meydana geldi. Yiyecek bulmakta zorlanan 4 kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. Aç kurtlar burada yakaladıkları 2 eşeği telef ederken, birini de yaraladı. Hayvanlarını otlamaları için salıveren köylüler, kurt saldırıları sonrası tedirginlik yaşıyor.

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