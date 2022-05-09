KBÜ’lü anne öğrenciler çocuklarıyla doyasıya eğlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören annelerle çocukları anneler günü vesilesiyle “Anne Öğrencilerimizle Anne Çocuk Etkinliğinde” bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Karabük Üniversitesi’nde 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “Anne Öğrencilerimizle Anne Çocuk Etkinliği” düzenlendi. Programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve eşi Fadimana Polat, KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Ay ile KBÜ’de eğitim gören anne öğrenciler ile çocukları katıldı.

KBÜ Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumunda düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulmayacak bir gün yaşadı.

Çocuklar ilk olarak palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Oyun aralarında çocuklara pamuk şekeri ikram edildi. Oyunların ardından yorulan çocuklar ve ailelerine üniversite tarafından köfte ekmek ve ayran çay ikramı oldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat günün anısına annelere hediyelerini takdim etti.

Çocuklara dağıtılan uçurtmalar renkli görüntülere sahne olurken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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