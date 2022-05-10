Hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü kaçtı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAD 458 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Dursun’a (54) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Dursun ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarından aldığı bilgi doğrultusunda plakasını belirlediği sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

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