Kuyuya düşen 2 köpeği AFAD kurtardı

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde üzeri açık bırakılan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu AFAD´a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halatla 8 metre derinliğindeki kuyuya inip 2 köpeği kurtardı. Kuyudan çıkartılan köpeklere yiyecek ve su verildi. Köpeklerden birinin durumunun iyi olmadığının tespit edilmesi üzerine tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2022-05-11 21:07:40



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