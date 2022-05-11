Karabük’te 5 engelliye asker kınası yakıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temsili olarak vatani görevini yapacak 5 engelli vatandaşa asker kınası yakıldı.

Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Safranbolu’da temsili olarak vatani görevini yapacak engelliler için etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda müzik eşliğinde doyasıya eğlenen 5 engellinin eline kınalar yakıldı. Duygusal anlar yaşayan aileler, çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirdiler.

Yapılan eğlenceden çok mutlu olduğunu belirten 50 yaşındaki Tuncay Özsoy, ”Asker olma hayalim vardı. Dua ettik nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Türk askerinin her zaman yanındayız ve her zaman emrindeyiz” diye konuştu.

Oğlunun asker kına gecesindeki mutluluğunda duygusal anlar yaşayan Naciye Mızrak, “Rabbim bize de bunu nasip etti. Çok üzülüyordum. Benim oğlum askere gidemedi diye. Gerçekten çok çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

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