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Miniklerin trafik eğitimi eğlenceye dönüştü Karabük’te minik öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi -Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 30 günde 700’ün üzerinde çocuğa eğitim verildi

İHA

Miniklerin trafik eğitimi eğlenceye dönüştü Karabük’te minik öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi -Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 30 günde 700’ün üzerinde çocuğa eğitim verildi

Karabük’te çocuklara trafik bilincini aşılama ve farkındalık oluşturulması için yapılan ve hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim alan minikler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.
Hayırsever işletmelerin yardımıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı yaklaşık 1 ay önce Karabük’te hizmete alındı. 0713 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla parkta etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Park içerisinde bulunan derslikte öğrencilere trafik eğitimi konusunda bilgilendirmede bulunulurken Trafik Eğitim Pistinde araç kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair uygulamalı eğitim verildi.

Daha sonra öğrendiklerini uygulamak için özel akülü araçların direksiyonuna geçen minikler, hem kuralları öğrendi hem de keyifli dakikalar yaşadı.
Trafik polislerinin verdiği komutlara göre trafik ışıklarına uyma, yaya geçitlerini doğru kullanma ve diğer trafik kurallarını öğrenen minikler, öğrendiklerini uygulamaya çalıştı.
Çocuklara trafik dedektifi kartı ile kırmızı düdük dağıtan Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trafik Haftası dolayısıyla bilinç ve duyarlılık oluşturmak adına bir kısım etkinlikler planladıklarını ve uygulamaya geçirdiklerini belirtti.
Pistin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, “Ağaç yaşken eğilir. Bu manada eğitimi özellikle küçük çocuklarımıza şimdiden verip onları ileriki dönemde hazır hale getirilmesi için faaliyet yürütüyoruz. Her gün onlarca çocuk buraya gelip eğitimini alıyorlar. Bir ay içerisinde 700’ün üzerinde çocuğumuz bu eğitimi aldı ve belli aşamaya getirildi” diye konuştu.
Gürel, bundan sonraki süreçte bu eğitimlerin devam edeceğini ve çocukları küçük yaşlarda eğitip hazır hale getireceğini söyledi.

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