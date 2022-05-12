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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Karabük Şubesinden hastaneye seccade desteği

İHA

MÜSİAD Karabük Şubesinden hastaneye seccade desteği

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeler Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlandı.
MÜSİA D Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, kurumlara desteklerini sürdürmeye devam ediyor. MÜSİAD, hastanede yatmakta olan hastaların dini vecibelerini yerine getirirken hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim etti.
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, “Hastanemizde yatmakta olan hastaların dini vecibelerini yerine getirirken hijyen ve kullanım kolaylığı olan tek kullanımlık seccadeler MÜSİAD Karabük Şubesi tarafından hastanemize bağışlanmıştır. Şube Başkanı Cengiz Ünal ile yönetim kurulu üyelerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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