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Türk Hemşireler Derneği İl Temsilcisi Güven’den Hemşireler Günü kutlaması

İHA

Türk Hemşireler Derneği İl Temsilcisi Güven’den Hemşireler Günü kutlaması

Türk Hemşireler Derneği Karabük İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Durdane Yılmaz Güven, 12 Mayıs Hemşireler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Covid19 pandemisinde dünya olarak altı milyonun üzerinde, ülke olarak yüz bine yakın vatandaşı kaybettiklerini belirten Güven, “Pandeminin etkisini her birimiz, hayatımızın her alanında derinden hissettik. Şüphesiz pandemiden en fazla etkilenen grupların başında sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının içinde de ülkemizde ve tüm dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlayan hemşireler gelmektedir. Dünya olarak normale dönmeye, pandeminin yaralarını sarmaya başladığımız şu günlerde, insanlığın, toplumun, her bir ailenin ve bireyin nitelikli hemşirelik hizmetlerine olan ihtiyacı, her zamankinden daha görünür ve daha elzemdir Çünkü hemşireler, her bir bireyin ulaşabildiği, eşit şekilde yararlanabildiği, sürdürülebilir, adil, etik temelli ve geleceğe uygun sağlık sistemlerine inşa edilmesi ve yürütülmesinde kilit sağlık çalışanlarıdır” dedi.
Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de maaşlarına ve özlük haklarına yönelik bir düzenleme yapılmadığını ifade eden Güven, “İşyerlerinde karşı karşıya kalınan şiddet ve mobbing, hakim sendika ve hastane yöneticilerinin baskısı ve ayrımcılığı, liyakata dayalı olmayan yönetici atanmaları, hemşirelik yasa ve yönetmeliğinin uygulanmaması, yüksek lisans ve doktora mezunu hemşirelerin almış oldukları eğitime göre görevlendirilmemeleri, mevzuatın vermiş olduğu haklardan yararlanmalarının engellenmesi ise hemşirelerin yükünü ağırlaştırmaktadır. Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) liderliğinde küresel sağlık gereksinimleri temel alınarak belirlenen, 2022 yılı temasında, hemşireler, hükümetlere, karar vericilere halka seslenmekte ‘Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Hemşirelerin Haklarına Saygı Gösterin’ demektedir. Bu ülkenin hemşireleri olarak bizler de, siyasi liderlerimize, yetkililere, karar vericilere ve halkımıza sesleniyoruz. Halkımıza hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu hemşirelik bakımını vermek için engellerimiz var. Bu engelleri kaldırmak, toplumun sağlığının korunması, hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetinin verilebilmesi için hemşireliğe yatırım yapın, haklarına saygı duyun” diye konuştu.
“Hemşireler, toplumumuzdaki her birey için; insan merkezli, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” diyen Güven, “Ancak mesleğimizi nitelikli bir şekilde yapma ve toplumumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki bu engeller ve bu engelleri aşmada talep ettiğimiz desteğin verilmemesi, sesimizin duyulmaması, çabamızın görülmemesi ve seslendirilmemesi bizleri yordu, gücümüzü tüketti. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da bu mücadeleyi sürdürmeyi neredeyse imkansız kıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda talebimiz yine değişmedi. Toplumumuza hak ettiği bakımı vermek için karşı karşıya kaldığımız sorunların görülmesini istiyoruz. Tüm bu sorunlara çözüm üretmek için meslektaşlarımızı derneğimize, mesleğimize güç vermeye çağırıyoruz. Halkımızı, medya organlarını ve politika yapıcıları, halk sağlığının önceliğimiz olduğu bu mücadelemize katılmaya davet ediyoruz. Tüm bu çabaları gösterirken tüm meslektaşlarımız, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü coşkuyla bir arada kutlamayı fazlasıyla hakketti. Türk Hemşireler Derneği olarak tüm meslektaşlarımızın hemşireler gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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