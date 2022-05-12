Karabük'te FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı 

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün yeniden öğrenci yapılanmasına başladığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucunda, öğrenci yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen üniversitede öğrenim gören, mezun olup kentte yaşayan eğitim danışmanı, il talebe mesulü ve ev ablası olmak üzere 14 kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2022-05-12 20:02:05



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